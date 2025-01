Fausses informations sur Moussa Tine : « Mon immunité parlementaire n’a jamais été levée », clarifie le député

Le député Moussa Tine a tenu à apporter des éclaircissements sur des informations circulant à son sujet. Dans une déclaration publique, il a affirmé que l’Assemblée nationale n’a jamais levé son immunité parlementaire, malgré plusieurs réunions et convocations de la commission ad hoc chargée de cette question.



« La levée de l’immunité parlementaire ne doit pas être automatique », a précisé Moussa Tine, rappelant que cette protection n’a pas pour but de défendre un député en particulier, mais plutôt de protéger l’institution parlementaire dans son ensemble. Il a insisté sur la nécessité, pour l’Assemblée nationale, de recueillir toutes les informations et garanties utiles avant de procéder à une telle décision.



Évoquant son propre cas, le député a souligné que des décisions de justice, y compris un arrêt de la Cour suprême, avaient déjà été rendues concernant l’immunité parlementaire d’un député.

En dépit des controverses, Moussa Tine s’est déclaré fermement engagé en faveur de la reddition des comptes et profondément attaché aux principes de l’État de droit. « Je suis un fervent militant de la reddition naturelle des comptes », a-t-il affirmé, soulignant son adhésion à une gouvernance transparente et respectueuse des institutions.



Cette sortie publique intervient alors que des débats entourant l’immunité parlementaire de plusieurs élus, continuent d’agiter la scène politique sénégalaise. Moussa Tine a ainsi souhaité lever toute ambiguïté concernant sa situation personnelle.