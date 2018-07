Faut-il « brûler » nos consuméristes ? (par Ahmed Khalifa Niasse)

Le consumérisme privé nous est arrivé récemment. Le rôle qu’il joue, était rempli, à la fois, par le Service du Contrôle des prix, le Service d’hygiène, les Douanes. Chacun en ce qui le concerne. Aujourd’hui, le rôle des officines consuméristes est d’ameuter le monde sur ce véritable poison destiné à notre peuple afin de semer des maladies chimiques incurables. Le tout ralentissant notre marche vers la prospérité et une meilleure qualité de vie.



Malgré les températures élevées qui auraient le pouvoir de les détruire, bien des produits nocifs se trouvent dans l’air ambiant. Les maladies respiratoires deviennent les premières endémies, surtout dans leur dimension carcinogène. L’immoralité des pétroliers qui nous vendent aussi bien des produits blancs que des produits noirs, empoisonne l’avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Ces produits sont interdits à la vente, et de manière absolue, sur l’hémisphère nord. Et le carburant Afrique est un véritable poison( plus ou moins lent) que nous recevons dans nos narines, qui les transmettent à nos poumons. Lesquels ne manqueront pas de les distribuer à nos différents autres organes. C’est cela le grand péril du carburant Afrique.



Ceci est d’autant plus intolérable que le cumul de ces produits est plus dévastateur que les deux bombes, naguère, lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Il s’agit, ici, d’un appel au secours urbi et orbi. Conscience de l’Humanité, où es tu ?



Même ceux qui nous considèrent comme des orangs-outangs, doivent tenir compte du fait que ce singe a un avantage sur nous. C’est qu’il est protégé. Et on veille sur sa santé. Alors qu’en ce qui nous concerne, nous sommes devenus les victimes d’une battue organisée par les pétroliers.



Si nos consuméristes ne se montrent pas à la hauteur, cela voudra dire qu’il ne sert à rien de les maintenir. Autant « brûler » nos consuméristes tant qu’ils appartiennent à l’inertie.



Ce qui vient d’être dit est d’autant plus à l’ordre du jour que « Le Monde » du jour estime la nocivité des produits qu’on nous oblige à acheter, à mille fois le maximum de la tolérance européenne. A cause du monopole donné aux bandits de la pompe. Mafia à la tête de laquelle se trouve TOTAL.













Dr. AHMED KHALIFA NIASSE