Faux ''Kocc barma'', le maniaque transformait ses victimes en esclaves sexuelles

Vingt et quatre heures après la publication d’une vidéo annonçant «l’arrestation en direct de Kocc barma », administrateur de seneporno, au King Fahd Palace, Libération révélait que l’individu en question était un usurpateur.



Comme nous le précisions, il a été identifié sous le nom de Modou Dièye dit Mbaye, un vendeur de véhicules très fréquent en Allemagne.



Selon nos informations, il a été déféré hier, au parquet pour collecte illégale de données à caractère personnel, menace de diffusion de données personnelles et chantage. Pour le moment, trois de ses victimes présumées ont accepté de témoigner devant les enquêteurs de la Division spéciale de lutte contre la criminalité : I. Y, D. M et K. S.



Il ressort des différentes dépositions que Modou Dièye collectait des photos et vidéos de jeunes filles. Ensuite, il les contactait par snapchat ou d’autres applications avec un profil identique à celui de « Kocc barma » (un homme en capuche noire), en leur affirmant qu’il avait leur vidéo intime avant de promettre de les supprimer si elles couchaient avec lui.



Une fois que les victimes paniquaient et cèdaient, il les invitait dans une chambre d’hôtel, couchait avec elles, tout en prenant soin de filmer la scène. Et, ainsi de suite, il revenait à la charge chaque fois qu’il avait besoin de satisfaire ses désirs sexuels si ce n’est pour exiger de l’argent à ses victimes, qui se retrouvaient doublement piégées. Qui plus est, il se vantait que « lui Kocc Barma » était protégé par des femmes très influentes avec lesquelles il couchait et que c’est la raison pour laquelle il pouvait agir en toute impunité.



Libération

