Faux billets: Au Maroc, un Sénégalais impliqué dans un trafic, arrêté

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021

Un Sénégalais a été arrêté samedi soir, au Maroc, par les éléments de la police judiciaire de la Sûreté d’El Jadida, pour falsification de billets de banque de 100 et 200 DH.



Rewmi qui donne l’information, explique que le Sénégalais payait des commerçants avec de faux billets de banque. Après des recoupements, les éléments de la brigade criminelle ont identifié le faussaire sénégalais. Non sans effectuer une perquisition chez le Modou-Modou qui séjourne illégalement au Maroc.



Vingt faux billets de 100 et 200 DH et un scanner utilisé dans la fabrique de faux billets, ont été saisis. Selon le site aujourdhui.ma, le Sénégalais a été mis en position de garde-à-vue. Il sera déféré ce lundi devant le parquet général près la Cour d’appel.



