Faux billets : « Ngaaka Blindé renvoyé en police correctionnelle

Le doyen des juges Samba Sall a bouclé le dossier de Ngaaka Blindé. En prison depuis le 26 décembre 2017, pour une affaire de faux billets de banque, le rappeur et son ami Talla Guèye ont été renvoyé en police correctionnelle pour jugement.



Quant à la dame Awa Ndiaye, Cheikh Sarr et Khadim Thiam, inculpés pour complicité et bénéficiant d’une mise en liberté sous contrôle judiciaire, ils ont obtenu un non-lieu, renseigne « L’Observateur » dans sa livraison du jour. Le rappeur "Ngaaka Blindé" de son vrai nom Baba Ndiaye, a été arrêté dans la nuit du 18 au 19 décembre avec près de 6 millions en faux billets.



Placé en garde-à-vue au commissariat des Parcelles Assainies, il a été rejoint par quatre autres personnes dont un certain Khadim Thiam, étudiant en Master 1 à la Faculté des Sciences économiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après une prolongation de 48 heures de garde-à-vue, ils ont été déférés au parquet de Dakar. Lequel a requis leur placement sous mandat de dépôt et confié le dossier au juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire.