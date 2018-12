Faux billets : Thione Seck renvoyé en correctionnelle

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

Thione Seck, impliqué dans l'affaire des faux billets pour laquelle il est poursuivi, sera bientôt édifié sur son sort.



Après six mois d’instruction, le juge du deuxième cabinet d’instruction en charge du dossier a bouclé son enquête. Selon Les Echos qui donne la nouvelle, le chanteur est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour son jugement. Ce, à la faveur de la modification de la loi sur le faux monnayage.



Mais d’après Enquête, il s’agit plutôt d’un non-lieu partiel, car le chanteur est renvoyé pour complicité de contrefaçon, altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger. Thione Seck bénéficie d'une liberté provisoire là où son présumé complice Alaye Djité, qui répondra comme auteur principal, croupit toujours en prison.



A rappeler que le chanteur a été arrêté à son domicile en 2015. Il a été trouvé chez lui 32,5 milliards de francs CFA, en faux billets.















Auteur: Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos