Faux billets : déféré depuis ce matin, Seydina Fall attend d’être entendu par le Procureur L’ancien député Seydina Fall a été déféré depuis ce matin, dans l’affaire de faux billets dans laquelle il est impliqué. L’ex parlementaire est jusqu’à présent dans la cave du palais de Justice de Dakar en attendant d’être présenté au Procureur de la République. Son avocat et porte-parole, Me El Hadji est toujours attendu sur les lieux. Me Assana Dioma Ndiaye a rendu visite à Seydina Fall, mais a précisé qu’il n’est pas constitué avocat de l’ancien parlementaire, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos