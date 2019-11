Faux billets : les 6 présumés complices de Boughazelli ont bénéficié d’un 3ème retour de parquet Arrêtés jeudi dernier et déférés au parquet depuis lundi, les 6 présumés complices de l'ancien député, Seydina Fall Bougazeli, ont bénéficié d’un troisième retour de parquet, hier mercredi. Ils ont donc passé la nuit au commissariat central de Dakar, en attendant d’être de nouveau présentés au Procureur. Ils sont poursuivis pour détention de faux billets et association de malfaiteurs.

