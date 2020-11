Faux certificats de mariages: 4 individus déférés au parquet

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies a déféré au parquet les sieurs G. D. Gomis, A. Mendy et P. M. Cissé , L. Diallo pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publique, informe L'As.



Les 4 mis en cause ont été alpagués pour avoir été mêlés dans une histoire de faux certificats de mariage. Conduits tous au Commissariat des Parcelles assainies, ils ont reconnu les faits. Les 04 quidams ont été finalement déférés au parquet pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques.

