Faux compte Facebook: Le ministère des Finances et du Budget alerte

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Un faux compte Facebook dénommé "Ministère des Finance et du Budget " sans le " s" à "Finances", a été signalé. Ce compte utilise l’identité du Ministère des Finances et du Budget pour vous annoncer des subventions gouvernementales en cours destinées aux entrepreneurs. Ces personnes mal intentionnées vous invitent à soumissionner en cliquant sur un lien, rapporte Libération Online.



"Le Ministère des Finances et du Budget vous invite à agir avec la plus grande vigilance et vous recommande de ne donner aucun crédit à cette fausse information. Nous avons déjà signalé la page à l’équipe de Facebook qui prendra les dispositions nécessaires pour sa suppression", informent les services d'Abdoulaye Daouda Diallo.

