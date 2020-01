Faux compte de l'ex-Pm sur LinkedIn: Mouhammad B. Abdallah Dionne dégage sa responsabilité Les Sénégalais ou tout simplement des malintentionnés très fertile en imagination développent en permanence des stratégies et des ruses. Ces ruses ou stratégies sont murement réfléchis, soit pour arnaquer ou nuire à la réputation de personnes de valeurs ou d’autorités en services des affaires de la République.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020

Les partisans de moindre effort cherchent toujours des facilités pour se sucrer sur le dos d’honnêtes citoyens qui triment péniblement afin de donner satisfaction à toute une communauté. Malheureusement, des parasites profitent de leurs postures pour arnaquer d’autres citoyens. L’alerte de Leral, rentre dans cette logique de restreindre le champ d’action de ces arnaqueurs des temps modernes.



Puisqu’ il en résulte d’un constat, la création d’un faux compte sur LinkedIn du secrétaire général du Gouvernement, Mahammad Boun Abdallah Dionne, dont l’email identifiant est « mmahadionneddionne@gmail.com ».



Le créateur de ce faux compte sur LinkedIn est en train de contacter des personnes pour leur proposer des voyages au Canada afin d’assister à une conférence avec des partenaires canadien.



Ainsi, l’ex-premier Ministre, étant bien informe de l’existence de ce faux compte, ouvert avec sa photo, dégage toute sa responsabilité. Et, il précise n’avoir jamais de compte dans aucun réseau social.



Ce faisant, il invite tout citoyen qui aurait aimé sa présence sur les réseaux sociaux d’aimer la page officielle du Chef de l’Etat, Macky Sall.



Donc, c’est clair, un homme averti en vaut mille… Détrompez-vous, il faut désormais, refuser tout contact d’un soi-disant Boun Dionne sur LinkedIn ou d’un autre réseau social.





