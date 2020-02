Faux contrôleur économique : Diallo tombe à Yeumbeul et échappe de peu au lynchage Il écumait les boutiques de la banlieue, se faisant passer pour un contrôleur économique. Le nommé Diallo, puisque que c’est de lui qu’il s’agit, a été arrêté et déféré au parquet, hier, par les éléments du commissaire Diouf de Yeumbeul, pour escroquerie, extorsion de fonds et usurpation de fonction.

