Faux documents de voyage : La Section de Recherche a mis aux arrêts trois contrôleurs à l'Aibd

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

Une mafia de trafic de faux documents de voyage a été démantelée à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass.



D’après le quotidien Libération, il s’agit de Mamadou Diakhaté, Ibrahima Lô et Aly Emond Koné, tous agents d'Ahs, ont été arrêtés après plusieurs mois de filature et d'enquête.



Les mis en cause avaient reçu 2 millions pour fermer les yeux sur les faux documents, présentés par un Sri Lankais qui devait transiter en Guinée avant de rejoindre la destination de son choix.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos