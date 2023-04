Faux et usage de faux : Un « Modou-Modou » arrêté aux Philippines Un Sénégalais de 37 ans a été arrêté aux Philippines pour un faux passeport et un faux tampon d’arrivée à la frontière.

C’est le journal Bes Bi Le Jour qui donne l’information. Le Sénégalais qui avait présenté un faux passeport, avait déposé une demande de prolongation de son visa touristique plus tôt en avril.



Mais, la section des visas touristiques avait décelé le faux sur le titre de voyage. Le laboratoire de documents médico-légaux a confirmé que son passeport et le timbre frontalier présentés étaient des contrefaçons.



Le Sénégalais fait actuellement l’objet d’une enquête et ferait face à des accusations de violation des lois sur l’immigration.



Le Modou-Modou » sera expulsé et inscrit sur la liste noire, lui interdisant de rentrer aux Philippines.



