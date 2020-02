Faux médicaments: Grosse saisie d'une valeur de 100 millions de FCfa par la Douane

La Douane a encore frappé. Elle vient de mettre la main sur des faux médicaments d’une valeur de près de 100 millions de francs CFA. Saisie réalisée par le Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude, basé à Thiès.



En effet, ladite unité a saisi la marchandise frauduleuse à bord de deux véhicules. L’opération a eu lieu dans le triangle Louga-Dahra-Touba. Lesdits véhicules, l’un de marque Peugeot 504 Pick-up et l’autre de type Mitsubishi, en provenance de la Mauritanie, avaient à bord d’importantes quantités de faux médicaments et roulaient à vive allure au moment de leur interpellation, renseigne la Douane.



Au total, des dizaines de milliers de boîtes de médicaments de plusieurs natures ont été découvertes dans les véhicules et saisies. L’inventaire et l’estimation ont été généralisées en présence de deux représentants de l’Ordre national des pharmaciens du Sénégal.



« Avec cette action, les Douanes sénégalaises marquent leur engagement à accompagner les pouvoirs publics dans leur volonté affirmée de combattre farouchement le crime organisé sous toutes ses formes, le trafic de faux médicaments en particulier », indique la Douane dans son communiqué.

