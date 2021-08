Faux monnayage : Alassane Diallo et deux de ses complices condamnés Association de malfaiteurs, détention et mise en circulation de faux billets de banque, voilà les délits imputés à Ibrahima Diaw, Djiby Diallo et Alassane Diallo qui ont comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Voulant poursuivre ses études coraniques au Maroc, Djiby Diallo s’est lancé dans le faux monnayage. Après avoir réuni 100 000 Fcfa, il les a remis à Ibrahima Diallo pour la multiplication des billets. C’est ainsi qu’il a reçu le triple de la somme remise, mais en faux billets de banque.



A la suite de cela, il a mis Alassane Diallo en contact avec son vendeur de faux billets. Malheureusement pour eux, au cours de la distribution des faux billets, Djiby Diallo, Alassane Diallo et Ibrahima Diaw sont arrêtés par la section de recherches.



A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où ils ont comparu hier pour association de malfaiteurs, détention et mise en circulation de faux billets de banque, les prévenus ont reconnu à moitié les faits.



Premier à être entendu, Ibrahima Diaw affirme que Djiby Diallo l’a mis en rapport avec Alassane Diallo pour un business.

«Lorsque ce dernier m’a remis 100 000 Fcfa, je lui ai donné 300 000 Fcfa en faux billets. J’ai été arrêté en possession de faux billets. Mon travail était de les revendre », a avoué Ibrahima Diaw.

Interrogé à son tour, Alassane Diallo a servi la même version. «Les 100 000 Fcfa que je lui ai remis sont de vrais billets. Mais j’ignorais que les 300 000 Fcfa que j’ai reçus étaient des faux», a-t-indiqué.



Pour sa part, Djiby Diallo a soutenu que son ami Ibrahima Diaw l’a appelé pour lui parler d’un business florissant. «J’ignorais de quoi il s’agissait, mais je l’ai mis en rapport avec Alassane Diallo. Je ne verse pas dans le faux monnayage », s’est-il défendu.



Jugeant les faits avérés, le représentant du parquet a requis 6 mois de ferme contre les trois prévenus. Assurant la défense de Djiby Diallo, Me Djiby Diagne décrie une certaine inobservation de la procédure au préalable.



«Même si la section de recherches dispose de machines qui permettent d’établir que les billets sont faux, c’est à la Banque Centrale d’en donner la certitude. Il n’y a pas d’association de malfaiteurs dans ce dossier. La seule infraction qui pourrait être constante, c’est la détention et la circulation de faux billets», a soutenu Me Diagne qui sollicite la relaxe pour son client.



Conseil de Alassane Diallo, Me Amadou Aly Kane affirme que son client n’a pas fabriqué les faux billets. «Mon client voulait partir au Maroc poursuivre ses études, mais il n’en avait pas les moyens. C’est pourquoi, il a versé dans le faux», a indiqué Me Kane avant de plaider la relaxe pour le délit d’association de malfaiteurs et une application bienveillante de la loi pénale.

Le tribunal a condamné Ibrahima Diaw à 2 ans dont 6 mois de prison ferme. Quant à ses acolytes Djiby Diallo et Alassane Diallo, ils ont écopé de 4 mois de prison ferme.

