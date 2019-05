Faux-monnayage: Les avocats de Thione Seck se félicitent de l’appel du parquet

L’appel du parquet contre l’annulation du procès de Thione Seck n’ébranle pas les avocats du chanteur. Au contraire, ils se félicitent de cette décision. Car, pour eux, la Cour d’appel ne fera que confirmer la décision déjà rendue. «C’est une très bonne chose parce que ça nous permettra d’avoir la décision de la Cour d’appel », s’exclame Me Ousmane Sèye, coordonnateur du pool d’avocats du chanteur.



Interrogé par Iradio, il explique : « La Cour d’appel est la première juridiction à avoir appliqué l’article 5 du règlement de l’Uemoa. Pour rappel dans l’affaire Khalifa Sall, le procureur général avait requis l’annulation des procès-verbaux parce que Khalifa Sall avait été entendu sans l’assistance de ses avocats.



La Cour d’appel avait suivi les réquisitions et a annulé tous les procès-verbaux d’enquête. Si aujourd’hui, on doit retourner devant cette même Cour, elle ne fera que confirmer cette décision. L’appel du procureur est une très bonne chose. D’ailleurs, nous sollicitons de lui qu’il aille jusqu’à la Cour suprême pour qu’on nous ayons une décision définitive dans cette affaire ».

