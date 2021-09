Faux passeports diplomatiques et escroquerie: Les deux députés livrés à la justice, Kilifeu déféré aujourd'hui et Simon...arrêté La machine judiciaire s'emballe, suite à l'affaire de faux passeports diplomatiques qui est en train d'éclabousser l'Assemblée nationale. Tant pour les deux députés cités dans cette affaire. En outre, Kilifeu sera finalement aujourd'hui et son ami, Simon, est aussi arrêté.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 06:27 | | 1 commentaire(s)|

Le ministre de la Justice, Malick Sallva demander à l'Assemblée nationale la levée de l'immunité parlementaire de Mamadou Sall et Boubacar Biaye, avec avis favorable de l'hémicycle.



On note aussi un retour de parquet de El hadji Condé qui a tenté une médiation pénale.



Si Landing Mbissane Seck alias Kilifeu n'a pas été déféré ce jeudi, c'est parce que son ami Simon a été convoqué par les redoutables enquêteurs.



Avec cette arrestation d'un autre membre du groupe Y En A Marre, ce qui reste de leur image va-t-il résister au temps?

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos