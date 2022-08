Faux peintre, il ciblait le domicile des autorités : Le voleur des 2,5 millions du maire de Saré Bidji arrêté

Le modus operandi de M. M. consistait à attendre l'absence des autorités pour débarquer dans leurs domiciles. Et de tendre un piège aux femmes de ménage ou aux enfants. Le faux peintre faisait croire aux occupants que le propriétaire du domicile lui avait demandé d'embellir ou de réfectionner les murs.



Ainsi il est accueilli à bras ouverts. Profitant de la naïveté des enfants ou des dames de ménage, M. M. visitait les chambres avant d'emporter tout. Ainsi, le faussaire a fait plusieurs victimes dans la capitale du Fouladou.



Parmi elles, figure le maire de Saré Bidji, une commune située dans le département de Kolda. Le mis en cause a visité son domicile sis au quartier Saré Kémo de la commune de Kolda. Comme à son habitude, il s’est présenté comme un peintre envoyé par le propriétaire de la maison.



Dans un premier temps, M. M. a fait semblant de vérifier l'état des murs. Puis il s'est introduit dans la chambre du maire où il a volé 2,5 millions, une tablette et un téléphone portable. Les hommes du commissaire Malick Dieng qui étaient à ses trousses, renseigne Seneweb, l’ont localisé avant de l’intercepter avec sa moto. Le faux peintre a été entendu sous le régime de la garde à vue pour vols répétitifs avec usage de moyen de transport.