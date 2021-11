Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fay bor - ALBUM - MBALAX Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 17:03 | | 0 commentaire(s)| Je Pardonne à toute personne qui a pu m’offenser volontairement ou involontairement et demande en retour le pardon auprès de toute personne que j’ai pu offenser. Une vie est faite du passé, du présent et de l’avenir. Nous traversons des étapes difficiles ou heureuses de nos vies, ayons toujours à l’esprit que seul Dieu est le Maître des Destins. En toute situation, remettons-nous au Tout Puissant, lui qui nous Créa et Décida ! Cultivons dans notre vie, dans nos foyers les bonnes bases de la vie en société et interrogeons toujours nos actions vis-à-vis de nos semblables. Que chacun de nous aide son prochain à asseoir des valeurs telles que l’humilité, la persévérance, l’amour de soi, de l’environnement et de son prochain. Moi, Youssou NDOUR, Fils de El Hadj Elimane NDOUR et de Adja Ndeye Sokhna MBOUP, tel est la boussole de ma vie.



PAROLE :

Ki la bëgg yab ndax alal ,

yaw ignorer ko

lèpp Lu la nit , di Dokhanto ,

Yalla am na ko

Féek yaa ngi koy wóolóo ,

yalla mën në laa fayal sa bor



Ki la bëgg jaay loo sa ngor ,

bayyi kook yëfëm

Ba ko fa ne tek , bés a ngi ñëw ,

di na wéet ak jëf ëm

Féek yaa ngi koy wóolóo ,

yalla mën në laa fayal sa bor



Te sax jamono fi mu toll nii ,

ku ne bopp am la tal

Mawlaana rek , moo lay defal ,

ken du la xamal

Féek yaa ngi koy wóolóo ,

yalla mën në laa fayal sa bor





Salaam alleykum , nga bañ ko fay ,

mbaa xam nga ni bor la

Sa dëkkëndòo , nga koy tanxal,

mbaa xam nga ni bor la

Teg say briques , ken mën të jaar

mbaa xam nga ni bor la

Yor sa auto , lu la neex def

mbaa xam nga ni bor la

Nit ku la neex , nga wax ci moom

mbaa xam nga ni bor la

Yor say mbalit , fu la neex tuur

mbaa xam nga ni bor la

Koo séqqël , daldi ko wor

mbaa xam nga ni bor la

Yendoo wax , loo waax mu dañ

mbaa xam nga ni bor la

Koo ëpp doole , won ko ko

mbaa xam nga ni bor la

Doo dimmili , ki nga tane

mbaa xam nga ni bor la



War ngay xalaat bu ëllëg ée ,

nan nga koy fay é

Féek yaa ngi koy wóolóo ,

yalla mën në laa fayal sa bor



man youssou maajigéen ,

j’ai tout pardonné

Koo xam ni , meusone na la tooñ ,

jéggël ma ko





Bor yi nga am fii ñu ne ,

nan nga koy fay é

War ngay xalaat bu ëllëg ée ,

nan nga koy fay é

Féek yaa ngi koy wóolóo ,

yalla mën në laa fayal sa bor



ki la bëgg jaay loo sa ngor ,

bayyi kook yëfëm

Ba ko fa ne tek , bés a ngi ñëw ,

di na wéet ak jëf ëm

Féek yaa ngi koy wóolóo ,

yalla mën në laa fayal sa bor



Te sax jamono fi mu toll nii ,

ku ne bopp am la tal

Mawlaana rek , moo lay defal ,

ken du la xamal

Féek yaa ngi koy wóolóo ,

yalla mën në laa fayal sa bor



Salaam alleykum , nga bañ ko fay ,

mbaa xam nga ni bor la

Sa dëkkëndòo , nga koy tanxal,

mbaa xam nga ni bor la

Teg say briques , ken mën të jaar

mbaa xam nga ni bor la

Yor sa auto , lu la neex def

mbaa xam nga ni bor la

Nit ku la neex , nga wax ci moom

mbaa xam nga ni bor la

Yor say mbalit , fu la neex tuur

mbaa xam nga ni bor la

Koo séqqël , daldi ko wor

mbaa xam nga ni bor la

Yendoo wax , loo waax mu dañ

mbaa xam nga ni bor la

Koo ëpp doole , won ko ko

mbaa xam nga ni bor la

Doo dimmili , ki nga tane

mbaa xam nga ni bor la

War ngay xalaat bu ëllëg ée ,

nan nga koy fay é

Féek yaa ngi koy wóolóo ,

yalla mën në laa fayal sa bor



man youssou maajigéen ,

j’ai tout pardonné

Koo xam ni , meusone naa la tooñ ,

jéggël ma ko



Ñun doom i aadama ndiaye

li ñu gën ë sonn al mooy,

Aqqi dëkkëndòo ,

aqqi àndandoo ,

ak aqqi am gi jamm yek ,

Yalla , yermëndéem yaatu na ,

mën naa jéggël e bakkaar bu mu né

Waaye , doom i aadama Ndiaye ,

Boo ko yor ee lee bor ,

na nga ko fay , fii ci dunyaa

Walla nga balu ko mu baal la ,



Yé way samba, Khalass, kholal

Youssou maajigéen , oh ! lii doy na waar

Youssou Marie Sène ,

bu dee lii la , bor yi bari ña ñu

Yaay na nga ma baal , baay na nga ma baal ,

aqq u njuréel

You , Ndour , merci beaucoup .

Adji maam Ndiaye , yaay I thianék ama, maa challaa

Man da ma lay tooñ , njëk laa mer , fas sa ma kamnam

nga daldi ree , nima mbaye dieye , mbasaa mbasaa

Seng Seng papa Mbaye mbassa mbassa

bés ni ki tay kholal, baal naa ñépp

Am gi jamm yi , Fans yek, kharit yi ban ngemp

Ho baal nagne ngemp





man youssou maajigéen ,

j’ai tout pardonné

Koo xam ni , meusone naa la tooñ ,

jéggël ma ko





mani jéggël ma ko

…. Jéggël ma ko



yallak yeuremade yam

Jéggël ma ko



man youssou maajigéen ,

j’ai tout pardonné

Koo xam ni , meusone naa la tooñ ,

jéggël ma ko



ahhhnn yeeee

Jéggël ma ko





