FayDialFal demeure le premier calendrier sénégalais abouti et officiellement publié ( Communiqué de presse ) Dakar, le 27 avril 2018 - Suite à l’article paru le 24 mars 2018 sur Seneweb et l’énorme abattage médiatique fait autour du calendrier édité par le Professeur Mbaye, les trois membres fondateurs du premier calendrier sénégalais publié dénommé FayDiaFal prennent acte du travail Professeur Babacar Mbaye, tout en apportant certaines clarifications qui pourraient éclairer davantage l’opinion publique nationale.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Avril 2018 à 15:46



Il faut tout d’abord noter les similitudes troublantes entre le calendrier du Professeur Mbaye et le calendrier FayDiaFal de 2016 (il suffit de comparer les deux calendriers pour se faire une idée).



Ensuite, sur certains articles publiés sur le net c’est bien le calendrier FayDiaFal qui est utilisé pour illustrer « l’invention » du Professeur Mbaye. Enfin, très sûr de lui, le Professeur Mbaye dans une de ses sorties, menace de poursuite tout auteur de reproduction d’un calendrier qu’il n’a pas lui-même créé.



Dans ces conditions, les membres fondateurs de FayDiaFal n’avaient d’autre choix que d’apporter un rectificatif sur la notion de « premier calendrier sénégalais » et tient à rappeler que la première tentative de création d’un calendrier avec des prénoms sénégalais, remonte aux années 1970 sur une initiative de l’ancien Président Directeur Général d’Air Afrique, M. Cheikh Fall sous forme de cadeaux à ses proches et à ses clients.



Il va sans dire que le premier calendrier abouti et publié portant les prénoms sénégalais a été conçu en 2011 et diffusé pour la première fois au Sénégal en 2016 par FayDiaFal, qui est une marque déposée. Il suffit tout simplement de lancer une recherche sur Google pour retrouver la dépêche de l’APS reprise par plusieurs sites sénégalais et africains. Le calendrier FayDiaFal a été une seconde fois publié en janvier 2018 (voir pièce jointe) et a fait l’objet d’une large diffusion auprès du public mais aussi de certains médias sénégalais.



FayDiaFal est la contraction des noms de familles des trois concepteurs du calendrier Diamil FAYE (Manager du sport), Alioune Badara DIA (Informaticien) et Ibrahima FALL (Enseignant-Chercheur).



En wolof Faye (Fey) signifie éteindre et DiaFal (Jafal) signifie allumer. L’idée est de tenter d’attiser quelque chose en voie d’extinction (nos prénoms authentiques). Le calendrier FayDiaFal est donc un concept pour tenter de lutter contre la disparition progressive des prénoms de nos ancêtres. Les prénoms utilisés dans ce calendrier sont donc des prénoms wolof, peul, Sérer, jola, Sosé, Bassari, bedick, saraxolé, mankann, etc.



Soucieux de la protection de son travail, les membres fondateurs de la marque FayDiaFal demandent aux medias sénégalais, de bien vouloir corriger cette injustice et rappellent à qui de droit, que le premier calendrier sénégalais abouti et publié, demeure FayDiaFal.













Diamil Faye



