Fc Barcelone: Le nouveau coach Quique Setién interpellé sur le cas Moussa Wagué

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Cette saison, Moussa Wagué a changé de statut en passant de l’équipe B à celle des stars. Mais depuis le début de la saison, le jeune latéral sénégalais a très peu joué, ne se contentant que de 3 matches. Mais les choses pourraient changer avec le départ de Valverde et l’arrivée de Quique Setién. En bien, ou même en pire.



D’après le journal catalan Sport, parcouru par Afriquesports, le nouvel entraîneur du FC Barcelone a été appelé à prendre une décision concernant Wagué et Sergi Roberto. En effet, Roberto est un milieu de formation, mais a souvent joué comme latéral droit ces dernières saisons avec Valverde. Ainsi, Quique Setién pourrait choisir de continuer avec Roberto comme latéral ou de le mettre au milieu.



S’il choisi la première option, ce serait une mauvaise nouvelle pour le Sénégalais puisqu’il deviendrait 3e dans la hiérarchie des latéraux derrière l’espagnol et Nelson Semedo. Si Setién choisi la deuxième option, Wague deviendra la doublure de Semedo. Et avec la promesse du technicien de 61 ans de miser sur les jeunes, le Sénégalais devrait avoir plus d’occasions de jouer.

