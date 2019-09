Fédération départementale de Tivaouane: Ces libéraux soutiennent la décision de Me Wade Les mouvements de soutien à Karim Wade de la fédération départementale de Tivaouane du Parti Démocratique Sénégalais, se sont réunis le 31 Août 2019 à Tivaouane. Cette mouvance dirigée par le secrétaire général départemental, Djiby Yade, adresse ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à Me Abdoulaye Wade, suite à la nomination des fils et des filles du département.



La fédération départementale de Tivaouane satisfaite, considère qu’à travers les nominations, le secrétaire général national du PDS manifeste la reconnaissance du parti à l’endroit de ces militants fidèles, courageux, responsables et très engagés. Ces militants qui ne ménagent aucun effort pour maintenir haut dans l’échiquier politique local et national, la bannière du PDS.



« C’est une source de motivation, de considération, de respect, et de justice envers des militants qui nous ont permis d’avoir de très bons résultats malgré le contexte déplorable des compétitions électorales depuis 2012. Suite aux remous créés par certains malintentionnés et égarés, les responsables, militants et sympathisants approuvent sans réserve, les mesures prises par le secrétaire général national; Me Wade », lit-on, à travers un communiqué transmis à Leral.



Ainsi, la fédération du département de Tivaouane adhère totalement à la restructuration du parti et à la nomination d’un nouveau secrétariat national. « Le parti doit impérativement et nécessairement, se réorganiser et se restructurer en profondeur pour répondre aux aspirations des citoyens. Aussi, le PDS pourra se mobiliser pour garder son statut de leader de l’opposition, en vue de sortir les Sénégalais des difficultés qu’ils sont en train de vivre », exhorte-t-elle.



Ladite fédération exhorte les militants et responsables, à faire bloc autour de ce nouveau secrétariat national pour élargir les bases du parti, afin de sortir victorieux des joutes électorales en vue et de porter le candidat Karim Meissa Wade à la tête de la magistrature suprême du Sénégal en 2024.





