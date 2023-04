Fédération départementale du Pds de Saint-Louis: Un vent de contestation souffle avec le renouvellement des instances

Un vent de contestation souffle sur la fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais à Saint-Louis. La cause en est les résultats contestés du renouvellement des instances qui accordent à une responsable 79 secteurs.



Selon Djibril Sakho, le plénipotentiaire titulaire et membre du comité directeur ainsi que ses camarades, il s'agit d'une fraude majeure.



Tous les secteurs dirigés par cette dame, regrettent-ils, n'ont pas de feuilles de présence et la commission de vente et de placement de cartes n'a pas supervisé les installations.