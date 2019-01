Fédération nationale des boulangeries: Le Sénégal vers une hausse du prix du pain

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal veut procéder à l’augmentation du prix du pain. En conclave, ce jeudi, pour évaluer la situation difficile du secteur, les membres de la fédération invitent, à l’issue de leur rencontre, le gouvernement à ramener le poids de la baguette de 190 grammes qui coûte 150 Francs CFA à 250 grammes pour un prix de 200 francs CFA.



L’As rapporte que parmi les revendications de ces derniers figurent aussi la réglementation de l’ouverture anarchique des boulangeries et l’application immédiate de la mesure d’interdiction de la vente du pain dans les boutiques et la distribution inter-régions du pain.



La fédération dénonce aussi l’absence de mesures depuis la tenue des concertations sur la filière boulangère en 2017. En outre, les boulangers déplorent l’harmonisation du prix de la farine par le gouvernement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos