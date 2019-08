Fédération sénégalaise de Football : « Les lions n’auront pas de matches amicaux en Septembre »

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a indiqué à travers un communiqué que l’équipe nationale de football du Sénégal ne jouera pas de matchs amicaux lors de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre. Cette décision prévient-on, vise à éviter une surcharge de compétitions.



Après concertation avec le sélectionneur national, les fédéraux précisent qu’il a été décidé que l’équipe nationale A ne jouera pas de matches lors de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre 2019 (2-10).



La FSF a bien tenu compte du nombre de matches joués ces derniers mois. Elle cite la Coupe du monde FIFA 2018 et la CAN 2019. Mais aussi, la proximité entre la finale de cette dernière compétition et la reprise des différents championnats des joueurs. « Cette décision permettra d’éviter une surcharge de compétition et facilitera une meilleure récupération en vue des compétitions internationales à venir », révèle-t-on.



D’après la Fédération des dispositions sont en train d’être prises afin que l’équipe nationale du Sénégal puisse reprendre les matches amicaux de préparation avec des adversaires de premier plan lors des dates FIFA d’octobre 2019 (7-15). Lesdites dates, précise-t-on, précédent le début des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 en novembre prochain.



Et la Fédération de Football promet aussi que les noms des adversaires pour le mois d’octobre seront communiqués en temps opportun.



