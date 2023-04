Fédération sénégalaise de basket : Les anciens joueurs exigent le départ de Me Babacar Ndiaye

Après la Convergence pour le renouveau du basket sénégalais (Crbs), c’est au tour de l’Union des basketteuses et basketteurs du Sénégal (Unbbs) de demander des comptes à Me Babacar Ndiaye et son équipe, qui sont à la tête de la Fédération Sénégalaise de Basketball (Fsbb), informe "L'As".



Selon eux, Me Babacar Ndiaye n'est plus l'homme de la situation. « On s’est rencontrés juste avant le début de la BAL 2023. Je me suis plu à lui parler de mon ressenti. Pendant plus de huit (8) ans, nous l’avons laissé faire, parce que nous sommes des démocrates. Nous respectons son magistère. Aujourd’hui, l’image que renvoie le basket, n’est pas réjouissante. Ce n’est pas seulement l’équipe nationale. Les clubs ainsi que les présidents de club se plaignent de sa gestion », a déclaré Mathieu Faye, hier, en conférence de presse.



Concernant le communiqué de la Fsbb dans lequel il a été cité, il a indiqué que son intention n’est pas de régler des problèmes personnels avec le président de la Fsbb. « Je n’ai jamais attaqué qui que ce soit et je n’ai jamais parlé en des termes aussi orduriers que ceux utilisés dans le communiqué. Les attaques sont unilatérales, adressées à ma personne et je ne sais pour quelle raison. C’est peut-être parce qu’il est en manque d’arguments qu’il use de mots peu glorieux », a soutenu l’ancien joueur de la Jeanne d’Arc, deux fois champion d’Afrique, membre de la Commission des joueurs (Fiba-Monde).



Prenant la parole à son tour, Abdourahmane Ndiaye «Adidas», ex-coach des Lions, pense que Babacar Ndiaye a failli à sa mission. « L’exemple du football doit nous interpeller. Ce n’est pas un problème de personne, mais un problème de projet. Nous sommes tous là pour mettre notre expérience au service du basket. On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. Il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de reconnaître, de rectifier et d’aller de l’avant. Le bilan n’est pas positif, en plus d’une relation malsaine. Il faut que tout le monde soit concerné », dit-il.



A quelques semaines de l’élection du bureau fédéral, Pathé Keïta, coordonnateur de la Crbs, pense que le bureau sortant sait qu’il ne peut pas organiser d’élections. « Cette fédération sait qu’elle ne peut pas organiser les élections. Contrairement à ce qu’elle avance, j’ai avec moi une quinzaine de candidatures. Des candidatures à la présidence et d’autres au comité directeur.



Il y en a d'autres qui ne m’ont pas encore été transmises. Mais nous n’allons pas déposer au niveau de ce comité électoral, parce que Babacar Ndiaye dispose seul du fichier électoral. Il fait sa tournée et ne fait que dans la calomnie. Par exemple, à Tambacounda, il y a trois équipes. Il dit que ces équipes sont avec lui, c’est faux. J’ai le dossier du président de l’Oriental Club qui est avec le CRBS », clame le président de Guédiawaye Basket Club.



Pour que les élections soient transparentes, l’Unbbs et la Crbs exigent ainsi de l’équipe de Me Babacar Ndiaye, de mettre le fichier électoral à la disposition des acteurs. « Le président veut disposer d’un stock électoral. Malheureusement, il a le comité directeur à ses côtés. Tout ce qu’il apporte là-bas passe. Il ne veut pas montrer le fichier des votants parce qu’il sait bien que s’il le montre, nous détecterons les clubs fictifs », affirme Pathé Keïta.