Femmes valeureuses du Sénégal: A la découverte de Linguère Ndatté Yalla Mbodj, la diplomate du Waalo (1810-1860) Rédigé par leral.net le Samedi 16 Janvier 2021 à 09:19 | | 0 commentaire(s)| Ndatté Yalla Mbodj, seconde fille de la Linguère Fatim Yamar Khouriaye Mbodj et d'Amar Fatim Bousso, est née en 1810 dans le Waalo. Dernière souveraine du Royaume, elle succède à sa grande soeur Djeumbeut, Linguère en 1831, le 1ier octobre 1846, à la mort de cette dernière.

Refusant l’hégémonie des Français, elle ne cessa de les défier durant tout son règne.



Belle, élégante, intelligente et forte, elle s’est distinguée comme fine diplomate, obligeant les Français à ignorer les autres dignitaires du Royaume, tant sa personnalité les impressionnait.



Son portrait légendaire dessiné par Abbe David Boilat, le 2 septembre 1850, la montre fumant sa pipe d'honneur entourée de sa cour.



Résistante, cheffe nationaliste, Ndatté était un chef d'Etat avant l'heure, une bonne mère et une parfaite éducatrice. Cette héroïne de la résistance est le symbole de l’intelligence pratique en politique.

Elle meurt en 1860.



Source Femmes valeureuses du Sénégal • Une si longue histoire.





