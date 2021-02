Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Femmes valeureuses du Sénégal : Aminata Sow Fall, la Signare des écrivaines Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 16:00 | | 1 commentaire(s)| Aminata Sow Fall est née le 27 avril 1941 à Saint-Louis. Femme de lettres et romancière, elle est appelée "la Signare" des écrivaines.

Elle quitte le lycée Van Vollenhoven âpres le bac, et poursuit une Licence en lettres modems en France. Enseignante, elle intègre des équipes chargées de la rédaction de manuels scolaires.

Une des pionnières de la littérature, Aminata Sow Fall est l'auteure de romans qui ont marque les jeunes générations. Entre autres ouvrages célèbres qu'elle a publies on peut citer:



Le Revenant (1976),

La grève des battu ou Les déchets humains (1979),

L'appel des arènes (1982),

L'Ex-Père de la Nation (1987),

Le Jujubier du patriarche (1993),

Douceurs du bercail-(1996),

Un grain de vie et d'espérance (2002),

Festins de la détresse et L'Or des fous (2005),

L'appel des arènes (2012),

L'empire du mensonge (2017).



Elle exerce sa passion littéraire -avec engagement et professionnalisme. Directrice des Lettres et de la propriété intellectuelle au ministère de la Culture, et du Centre d’études et de civilisations, elle est à la base de la création d'une fondation et maison d’édition "Khoudia".



Femmes du Sénégal • une si longue histoire.





