Femmes valeureuses du Sénégal : Annette Mbaye D'Erneville, la "Tata nationale", 1ière femme journaliste du pays Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Janvier 2021 à 15:47 | | 0 commentaire(s)| Née en 1926 à Sokone, et issue de familles métisses, Annette Mbaye D'Erneville fait l'école primaire et secondaire chez les religieuses de Saint-Joseph de Cluny à Saint-Louis.

De 1942 a 1945, elle a fréquenté l'Ecole normale de Rufisque où elle a été influencée par les idées avant-gardistes de Madame Le Goff, la directrice de l'établissement.



Annette Mbaye d'Erneville a poursuivi ses études à Paris ou elle a obtenu un diplôme de normaliste de radio. En 1957, elle est rentrée au Sénégal et a lance avec des amies un nouveau journal intitulé « Femmes de soleil ».



Annette Mbaye d'Erneville a été directrice des programmes à l'Office de radiodiffusion du Sénégal. Cette femme à la voix sublime possède une plume rayonnante qui lui a valu plusieurs ouvrages dont un recueil de poèmes, Kaddu (1966), Chansons pour Laity (1976), le Noel du vieux chasseur (1983), La bague du cuivre et d'argent.



Ce dernier ouvrage lui apporte la consécration avec le prix Jeune Afrique qu’elle remporte en 1961. Annette Mbaye D 'Erneville est à l' origine du Musée de la femme Henriette Bathily logée à la Place du Souvenir africain.



Source Femmes du Sénégal • une si longue histoire.





