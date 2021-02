Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Femmes valeureuses du Sénégal : Bineta Diop, la Militante des Droits des Femmes Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 16:05 | | 0 commentaire(s)| Bineta Diop née a Gueoul en 1950, est la fille de Cheikh Sadibou Diop, grand érudit de la Khadriya et de Sokhna Marema Lo, une des premières vice-présidentes des femmes au sein de l'Union Progressiste Sénégalaise du Président Senghor en 1958. Sokhna Marema Lo était également la veuve de Serigne Modou Moustapha Mbacke, 1 er Khalife de Serigne Touba.

En 1981, Bineta Diop rejoint la Commission Internationale de Juristes, une ONG de défense des droits de l'homme. En 1996, elle fonde à Genève l'ONG Femmes Africa Solidarité (FAS) et contribue à la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, adoptée en 2000.



Elle a joue un rôle déterminant dans !'élaboration de plusieurs instruments de droits des femmes, dont le Protocole de Maputo et la Déclaration Solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique. Elle a mène des programmes de consolidation de la paix en Afrique pour la participation des femmes au processus de paix et leur accès aux instances de prise de décision.



Depuis 2014, elle est nommée Envoyée Spéciale de la Commission de l'Union Africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Elle a également ~u plusieurs distinctions honorifiques internationales parmi lesquelles : 100 Personnalités les plus influentes de Time Magazine, Chevalier de la Légion d'honneur française, Doctorat de l'Université pour la paix de Costa Rica, ainsi que de l'Université du Middlesex a Londres.



Femmes du Sénégal • une si longue histoire.





