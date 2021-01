Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Femmes valeureuses du Sénégal : Caroline Faye, le Symbole de l'émancipation Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Janvier 2021 à 15:03 | | 0 commentaire(s)| Née le 11 juillet 1923 à Foundiougne et décédée le 29 juillet 1992 à Dakar, Caroline Faye est la 1ière femme députée et ministre du Sénégal. Elle est l'initiatrice du projet de loi portant sur le code de la famille en 1963 et a été la seule femme à avoir pris part au vote de la loi.

Les groupements de promotion féminine aussi ont vu le jour sous son magistère. Militante de l’émancipation féminine, son insertion en politique fera d’elle une de ces femmes modèles •de l'après indépendance.



Elle effectue ses études primaires dans sa ville natale, puis a l’école Albert-Sarraut.

Apres son entrée a l'Ecole Normale des jeunes filles (Rufisque), elle sort diplômée en 1945, pour devenir institutrice à Louga, Thiès, Matam et a Mbour, ou elle dirigera l'Ecole des Filles de 1951 à 1962. Elle épouse, en 1951, Demba Diop, député de l'Union progressiste sénégalais, assassiné en 1967.



A cote de sa Carrière d'enseignante, elle intègre le Bloc démocratique sénégalais (BDS) et concilie son engagement politique à sa profession. Consciente des disparités sociales entre femmes des centres urbains et femmes rurales Caroline Faye s'emploiera ales réduire aux plans politique et économique. Elle sera élue plusieurs f ois députée et nommée ministre.



Décédée le 29 juillet 1992 a Dakar, Caroline Faye était t une banque d'idées et d'engagement politique.



Source Femmes valeureuses du Sénégal • une si longue histoire.





