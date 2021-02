Femmes valeureuses du Sénégal : Marie-Thérèse Camille Senghor Basse, la nourricière du peuple

Affectée en 1958 à l'hôpital Bally de Conakry, puis mutée à la circonscription médicale de Boké, elle réside pendant 2 ans en Guinée.



De retour au Sénégal, elle va diriger le Centre de protection mate elle et infantile (PMI) jusqu'a sa nouvelle affectation en Italie. Plus tard elle siégera comme représentant permanent du Sénégal a !'Organisation des nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), aux cotes de son époux Edouard Camille BASSE, alors ambassadeur du Sénégal en Italie, de 1961 a 1966.



Le couple rentre au Sénégal ou Marie Thérèse est affectée au Centre medio-scolaire de Dakar comme médecin-inspecteur. En 1968 elle est nommée directrice de l'institut de technologie alimentaire (ITA). Elle y abat un travail sur la recherche en transformation des• céréales es, fruits et légumes et des produits animaux. Sur l 'ORTS (télévision nationale) elle s'évertue à promouvoir le "consommer local" a travers le changement de comportements et des habitudes alimentaires.



La championne des décorations tous genres, Marie Thérèse Camille Senghor Basse nous a quitté en 2019.



Femmes du Sénégal • une si longue histoire.