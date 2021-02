Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Femmes valeureuses du Sénégal : Rose Dieng-Kuntz, la Source de I 'intelligence artificielle Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 16:09 | | 0 commentaire(s)| Rose Dieng-Kuntz est née le 27 mars 1956 à Dakar et décédée le 30 juin 2008 à Nice. Cette Scientifique est spécialiste en intelligence artificielle et devient, en 197 6, la première femme africaine à intégrer l'Ecole polytechn1que. Elle obtint en 1972, le premier px au Concours général.

En 1973, elle décrocha le baccalauréat scientifique avec la mention "Très bien" et les félicitations du jury. Titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, elle a défendu une thèse en informatique à l'université Paris-Sud.



Chercheuse à Sophia-Antipolis (INRIA-Institut national de recherche en intelligence artificielle) en 1985, elle se bat pour "capitaliser et partager des savoirs".



Ses recherches, de haute portée, sont saluées par son directeur, Michel Cosnard : «une scientifique qui a su s’attaquer très tôt au problème de la modélisation des connaissances et de leur acquisition».



Rose Dieng Kuntz est designee "scientifique de l'année" par le Ministère de la Recherche et le groupe EADS et remporte le prix Irène Joliot-Curie 2005. Arrachée très tôt à notre affection, à 52 ans, elle laisse un lourd héritage aux jeunes générations.



Femmes du Sénégal • une si longue histoire.





