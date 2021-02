Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Femmes valeureuses du Sénégal : Yande Codon Sene, la voix d'or du Sine Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021 à 16:22 | | 0 commentaire(s)| Elle est née en 1932. Mais qui ne connait pas Yande Codou Sene ? Au Sénégal et dans plusieurs pays d’Afrique, sa voix a bercé des générations. Grande cantatrice, elle s’est imposée sur la scène musicale sénégalaise.

Femme de valeur très ancrée dans le respect des traditions, elle a surtout été révélée a la face du monde par le Président Léopold Sedar Senghor qui ne se passait jamais de sa belle voix fortement huilée et portante.



Incontournable dans le milieu culturel, elle a fait le tour du monde aux cotes de Youssou Ndour, roi du mbalakh. Ses chansons riches en thèmes (Less waxul, Salmon Faye etc.), n'étaient pas seulement une simple inspiration des esprits ancestraux, mais un message fondamental. Eduquée a la source par sa mère, Bande Cadou Senne maitrisait les faits historiques qui ont marque l’évolution de l’ethnie sérère et ses plus dignes représentants.



Avec ses références morales en matière de pratiques ésotériques notamment chez les Saltigues du Sine, elle a accompli un parcours musical hors norme, avec une discographie riche et variée. Dans son accoutrement bien sénégalais, Yande Codou Sene est assurément le modèle parfait du consommer local dans le secteur artistique. Elle est décédée en 2010 laissant un patrimoine non encore valorisé, pour d’autres générations.



Femmes du Sénégal • une si longue histoire.





