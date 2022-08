Femmes vétérinaires: Une augmentation du nombre en perspective Dr Fatou Touré, présidente de l’Association des femmes vétérinaires du Sénégal (AFVS), a assuré ce mardi, que le nombre de femmes inscrites à l’ordre des professionnels de ce métier allait prochainement croître à la faveur du niveau actuel de fréquentation des étudiantes à l’Ecole inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires (EISMV).





‘’Dans cette profession, nous représentons juste 17% des vétérinaires inscrits à l’ordre. Ce qui ramène à un chiffre de 215 femmes sur 372 hommes inscrits au niveau de l’ordre des vétérinaires du Sénégal’’, a-t-elle dit lors d’un atelier consacré à la prévention des maladies zoonotiques.



Elle a cependant indiqué que cette tendance était appelée à changer en raison du niveau actuel de fréquentation des étudiantes à l’école vétérinaire où elle représentent 40 % des effectifs.



Le docteur Touré a fait savoir que l’association qu’elle dirige avait pour but de rassembler toutes les femmes vétérinaires régulièrement inscrites à l’Ordre, consolider les liens de fraternité et de solidarité entre consœurs en faveur d’une échange d’informations et d’expériences.



Elle ambitionne également de promouvoir l’accès des femmes vétérinaires aux postes de décisions au niveau national et à l’international et développer des relations avec les institutions publiques et privées, des partenaires techniques et financiers.



D'après Aps, Mme Touré prenait part en visioconférence à l'atelier organisé par son association. Une rencontre axée sur la biosécurité et la bio-sûreté pour prévenir les maladies zoonotiques et la résistance aux antimicrobiens (RAM).



Cette activité était organisée en partenariat avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).







