Fendre la mer de Soumbédioune en deux : Thierno Kounkandé revient sur sa décision et reporte son évènement (Vidéo) Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 23:20 | | 0 commentaire(s)| L’annonce de cet évènement exceptionnel avait fait le buzz et le rendez-vous était fixé au jour de la Tamkharit, à Soumbédioune. pour fendre la mer, afin de faciliter la migration des Sénégalais vers l’Europe. « Moi Thierno Ahmadou Kounkandé, vu l’ampleur et la tension suscitées par cette volonté, j’ai décidé de reporter cet évènement à une date ultérieure… »

Telle est l’annonce surprise faite en cette veille de Tamkharit par l’homme aux pouvoirs mystiques qui ne cesse d’étonner son monde à travers ses sorties.



D’après Thierno Ahmadou Kounkandé depuis l’annonce de sa volonté de fendre cet mer en deux, les Lébous se concertent tout le temps et ont même créé des coalitions contre lui le fils de la Casamance. Cette tension qui peut créer des divisions et même une guerre fratricide entre Sénégalais, dans ce pays où reposent des Saints l’a poussé à prendre cette décision pour apaiser la tension.



Face aux réactions et commentaires des Sénégalais, il a égratigné au passage, des journalistes qui véhiculent de fausses informations sur sa personne, allant même jusqu’à dire que c’est l’Etat du Sénégal qui est derrière cette volonté de créer le buzz afin de faire oublier aux Sénégalais leurs problèmes.



Il compte avec plus de détails sur Leral TV

