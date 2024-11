Fermeture de l’Université Assane Seck de Ziguinchor et dissolution des amicales: Les vérités de Pape Abdoulaye Touré au conseil académique et au CROUS Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: La fermeture de l’Université Assane Seck de Ziguinchor et la dissolution des amicales des étudiants ont déclenché la rage de l’«avocat » de la communauté estudiantine, Pape Abdoulaye Touré qui a réagi sur ses plateteformes digitales. “Je condamne avec la plus grande fermeté la décision prise par le conseil académique et le CROUS de l’Université Assane […] XALIMANEWS: La fermeture de l’Université Assane Seck de Ziguinchor et la dissolution des amicales des étudiants ont déclenché la rage de l’«avocat » de la communauté estudiantine, Pape Abdoulaye Touré qui a réagi sur ses plateteformes digitales. “Je condamne avec la plus grande fermeté la décision prise par le conseil académique et le CROUS de l’Université Assane Seck de Ziguinchor”, a asséné Pape Abdoulaye Touré Et de poursuivre: “Pourquoi choisir de fermer l’université malgré les retards déjà accumulés ? Nous savons tous que cette décision mènera probablement à l’imposition d’une session unique, une mesure qui serait tout simplement inacceptable” Touré trouve injuste la dissolution des amicales des étudiants qui selon est une violation de leur droit de syndiquer “Pourquoi dissoudre les amicales et la coordination des étudiants ? Cela revient à priver injustement les étudiants de leur droit fondamental de se syndiquer, d’être représentés et défendus par leurs pairs”, a-t-il dit avant d’asséner ses vérités: “les étudiants se battent légitimement pour l’amélioration de leurs conditions d’études. Ils méritent d’être écoutés et entendus afin qu’un dialogue constructif puisse permettre de trouver des solutions à leurs revendications”



Source : Source : https://www.xalimasn.com/fermeture-de-luniversite-...

Accueil Envoyer à un ami Partager