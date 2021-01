Fermeture des marchés de Rufisque

Les autorités poursuivent les restrictions dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 au grand dam des populations. A la suite de la lettre circulaire du Gouverneur de Dakar, le Préfet de Rufisque a pris vendredi un arrêté pour fixer les heures d’ouverture et de fermeture des marchés dans le département. Désormais, les marchés qui se trouvent dans cette circonscription ouvrent à partir de 06h du matin et ferment à 17h. Selon L'As, ils sont fermés totalement les dimanches pour les besoins de nettoiement, de désinfection et de désinsectisation.

