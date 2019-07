Fermeture du Consulat de Bordeaux: Le Consul général Abdourahmane Koita dément

L'information a été véhiculée par la presse écrite et relayée par celle en ligne et les réseaux sociaux. Le Président Macky Sall aurait pris la décision de fermer les services de plusieurs Consulats, Bureaux économiques et Représentations diplomatiques sénégalais à l’étranger et le Consulat de Bordeaux serait le premier à couler.



Cependant, le Consul général du Sénégal à Bordeaux, M. Abdourahmane Koïta dément cette information dans un communiqué rendu public ce mercredi 03 juillet 2019, selon pressafrik.com



"Depuis plusieurs jours, la presse et les réseaux sociaux diffusent des messages relatifs à une décision de fermeture définitive de notre Consulat à Bordeaux. Je voudrais préciser qu’une telle décision n’a jamais été prise par notre département ministériel", peut-on lire dans la note de M. Abdourahmane Koïta.



Toutefois, M. Koïta précise et confirme la décision du chef de l'Etat de rationaliser les services publics. "Dès lors, je voudrais informer la communauté sénégalaise ainsi que l’ensemble de nos usagers, que le service consulaire continue dans la juridiction de Bordeaux (Nouvelle Aquitaine). Cependant, dans le cadre de la politique de rationalisation des services et l’optimisation des ressources, voulue par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, une restructuration de notre carte consulaire en France, est en cours avec des effectifs réduits pour une action consulaire plus efficace et efficiente", dit-il.



Selon le Consul général de Bordeaux, "le président de la République a toujours instruit les autorités consulaires sénégalaises de jouer la carte de la proximité auprès de nos compatriotes. A cet égard, notre Consulat à Bordeaux s’évertue au quotidien pour satisfaire la demande des usagers dans ce grand territoire du sud-ouest dans une approche inclusive et participative. En vous remerciant pour votre compréhension".

