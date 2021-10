Fespaco: Kouthia n’a jamais été désigné «meilleur humoriste africain» L’humoriste sénégalais Samba Sine alias Kouthia déclaré « meilleur humoriste d’Afrique ». Cette information diffusée mercredi par les différents supports de son groupe de presse, a été reprise par une grande partie des sites d’informations et certains hommes politiques.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021

L’artiste même a fait une réaction filmée après la déclaration de son prix décerné, selon lui par un jury du Fespaco au Burkina Faso. « J’ai reçu la bonne nouvelle alors que j’étais au travail. C’est un honneur pour moi, je me félicite », a-t-il déclaré en Wolof.



Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (Fespaco), qui se tient au Burkina Faso, est une occasion de célébrer des acteurs du cinéma africain. Durant ce festival, les prix sont décernés selon les deux catégories qu’ils soient longs ou courts métrages. Nous pouvons noter entre autres : Le Grand prix, Etalon Yennenga, mention spéciale jury, prix de la meilleure interprétation masculine, féminine, prix meilleure décoration, meilleur son, meilleure image… Il s’agit de prix qui distinguent les acteurs du cinéma africain, selon les paramètres techniques et théâtraux du septième art.



Selon l’envoyé spécial du quotidien national Le Soleil, présent à Ouagadougou : « le Festival ne décerne en aucun cas des prix qui distinguent l’humour précisément. Le prix du meilleur humoriste d’Afrique n’existe pas au Fespaco ».



Par ailleurs, une cérémonie s’est tenue en marge du Fespaco, ce dimanche 17 octobre 2021. Il s’agit du « Celebrities day ». C’est une activité privée organisée en partenariat avec le Fespaco. La troisième édition s’est tenue afin d’honorer des artistes dont le rôle a été déterminant pour la promotion de la culture et du cinéma. Didier Awady, Oumou Sy, Germaine Acogny et Marième Niang dite « Mère Diagne » de la série «Maîtresse d’un homme marié » ont été consacrés. Ainsi, durant cette cérémonie, l’artiste Kouthia n’a pas été primé.



Des journalistes culturels sénégalais sur place informent que le nom de Kouthia n’a même pas été évoqué pour un quelconque prix. Par contre, l’envoyé spécial du Soleil précise que Samba Sine a finalement été retiré de la liste des récipiendaires après que les responsables de la cérémonie ont constaté son absence.



D’après un responsable rédactionnel du groupe GFM, qui a largement diffusé l’information de la « consécration » de Kouthia, c’est « l’intéressé même du groupe qui a donné l’information à ses collègues. Les différents canaux du groupe ont participé à vulgariser l’œuvre de notre collègue », a-t-il renseigné à Lesoleil.sn.



Plusieurs tentatives pour joindre l’artiste, précise "Le Soleil", sont jusque-là restées vaines.



