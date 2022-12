Fesses en l'air, string : And Sàmm Jikko yi soutient la plainte du Comité de défense des valeurs morales

Le Collectif Ànd Sàmm Jikko yi soutient la plainte déposée par le Comité de défense des valeurs morales contre les acteurs de la soirée, "d'une obscénité rare", organisée à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar, le 10 décembre 2022.



"Nous condamnons avec véhémence, ce spectacle indécent et attentatoire à nos valeurs et aux bonnes mœurs et invitons les autorités publiques à sanctionner sévèrement, tous ceux qui sont impliqués de près ou loin à cette énième tentative de sape et de banalisation de nos valeurs culturelles et religieuses" , lit-on dans un communiqué signé par Ababacar Mboup.