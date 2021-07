Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Festi’Sérère du 30 Juillet : Une tribune pour valoriser la culture sérère Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 08:55 | | 0 commentaire(s)| La structure «Femme et Promotion» organise le 30 juillet prochain à la Maison de la Culture Douta Seck, la première édition d’un Festival dénommé «Festi’Sérère» dont l’objectif est de valoriser la culture sérère.

Le comité d’organisation rappelle que : «Pendant longtemps l’Ong Ndef Leng présidée par le ministre Mbagnick Ndiaye a oeuvré à la visibilité et à la valorisation de la culture sérère riche de sa diversité».



«Aujourd’hui, «Femme et Promotion» entre dans la danse pour hisser plus haut cette culture dans un monde globalisé où il faut s’enraciner pour s’ouvrir comme disait le Président-Poète Léopold Sédar Senghor, Premier président de la République du Sénégal (1960-1981)», ajoute la même source.



L’évènement prévu toute la journée du 30 juillet 2021 à la Maison de la Culture Douta Seck se fera en deux temps : une matinée consacrée à la réflexion autour d’un colloque sur le thème «Contribution des traditions sérères au rayonnement intellectuel de la Nation sénégalaise».



Le débat sera animé par d'éminents hommes et femmes de culture, des chercheurs, des universitaires, des personnalités du monde sérère.



Le Comité scientifique est présidé par le professeur Pape Massène Sène, ancien Secrétaire général du ministre de la Culture et de la communication. «Une soirée Festi’Sérère permettra d’exhiber une partie de la culture Sérère en passant par les chants, danses, rites et rituels.



Elle constitue en soi une occasion de montrer à la face du monde que les Sérères ont leur manière particulière de célébrer chaque manifestation d’ordre culturel et traditionnel. Cette ethnie riche d’humanité et de beauté voudrait inviter le monde entier à voyager dans l’intimité de sa culture», ajoute la même source.

