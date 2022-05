Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Festival de Cannes 2022 : Le court-métrage « Quand on refuse, on dit non » de Raf’Prod acclamé. Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Mai 2022 à 17:46 | | 0 commentaire(s)| Le court métrage « Quand on refuse, on dit non » a fait pleurer le public qui était présente dans la salle lors de sa projection. Car cette production sensibilise les femmes et les jeunes filles victimes de viols ou de maltraitances dans leurs foyers.

L’actrice, productrice et Présidente directrice générale (PDG) de la maison de production Raf’Prod, Zeynab Clara Gaye représente le Sénégal au 75e festival de Cannes 2022. Clara Gaye fait partie des jeunes productrices du pays de la Téranga qui ont réussi à marquer leur empreinte en un laps de temps.



Le film montre aussi les difficultés que vivent les femmes dans les bureaux, les maisons et même devant leurs enfants qui grandissent avec cette psychose et ce traumatisme qui peuvent impacter leurs vies futures. Zeynab Clara Gaye partage actuellement des moments avec des ténors du cinéma en représentant les couleurs de sa nation au Festival de Cannes. Qui selon Mathieu Kassovitz « représente l’un des derniers refuges du cinéma ».



Actrice à ses débuts (23 et 24 ans), Clara est devenue productrice par passion de la réalisation. « Valeurs » est la première la série de la maison de production Raf’Prod de Zeynab Clara Gaye. Elle fait appel aux valeurs.





