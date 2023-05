Festival de Jazz de Saint-Louis 2023 : Anne Paceo-Quartet et Ismael Lô Band donnent le ton Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 21:23 | | 0 commentaire(s)|

Jusqu’au 29 mai 2023, la 30éme édition du Festival de Jazz de Saint-Louis regroupe sur la scène de la place Baya-Ndar (ex-place Faidherbe), les musiciens et groupes comme Anne Paceo-Quartet, Ismael Lô Band, Claude Diallo-Quartet, Antonio Lizana-Quintet, The Rhythms Continue-Quartet, Cheikh Tidiane Seck-Quintet, Daniel Migliosi-Lux, John Shannon (Usa), Liz Mc Comb (Usa). Jeudi soir, Anne […] Jusqu’au 29 mai 2023, la 30éme édition du Festival de Jazz de Saint-Louis regroupe sur la scène de la place Baya-Ndar (ex-place Faidherbe), les musiciens et groupes comme Anne Paceo-Quartet, Ismael Lô Band, Claude Diallo-Quartet, Antonio Lizana-Quintet, The Rhythms Continue-Quartet, Cheikh Tidiane Seck-Quintet, Daniel Migliosi-Lux, John Shannon (Usa), Liz Mc Comb (Usa). Jeudi soir, Anne Paceo-Quartet et Ismael Lô Band ont donné le ton sur la Place Baya-Ndar au grand bonheur des nombreux festivaliers et férus de musiques du monde… @PHOTOS : Sarakh DIOP



