Festival de Jazz de St-Louis Bicis, une bonne partition encore cette année

Si le Festival de Jazz tient debout depuis près de 30 ans, il doit en partie cette longévité à la Bicis. L’édition 2022, qui s’est terminée ce dimanche dans la ville tricentenaire, a été un véritable succès tant du point de vue de l’animation que de la programmation du festival. La 30e édition a été clôturée sur de mémorables prestations du trompettiste italien Flavio Boltro et du contrebassiste israélien Avishai Cohen. Des chanteurs de renom, dont le Malien Pédro Kouyaté, le Guinéen Sékouba Bambino et la Française Sélène Saint-Aimé, African Jazz Roots de la France, y ont pris part.



Les musiciens sénégalais Djiby Diabaté et Alune Wade, la chanteuse mauritanienne Noura Mint Seymali et le Tunisien Mounir Troudi se sont également produits à Saint-Louis. Le directeur général de la Bicis, Bernard Levie, a confirmé tout l’intérêt que sa banque continue à accorder à ce grand événement culturel qui entre dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociale et environnementale (RSE) d’entreprise. Bernard Levie a déclaré à la presse que « nous sommes heureux d’associer, de nouveau, notre marque à cette grande manifestation qui est l’une des plus réputées en la matière au Sénégal et en Afrique, ce d’autant plus que cette édition marque les 30 ans du festival ». « L’organisation était techniquement très professionnelle, avec une très bonne programmation artistique’’ s’est-il félicité. ‘’La place Baya (ex-place Faidherbe, où s’est tenu le festival de musique) était pleine, mais elle pouvait l’être davantage. Il est encore possible d’avoir plus de monde et plus de succès, avec la construction de deux ou trois hôtels de plus d’une grande capacité d’accueil’’, a ajouté le directeur général de la BICIS, assurant le Festival international de jazz de Saint-Louis du soutien de l’établissement qu’il dirige.



L’engagement de la Bicis et de la Fondation BNP Paribas était perceptible à travers la forte délégation qui les représentait et au sein de laquelle on pouvait aussi remarquer le DG adjoint Samba Katy Mbaye. La Bicis s’est aussi illustrée à travers son soutien à l’artiste koriste sénégalais Abdoulaye Cissoko qui a animé tous les soirs en OFF les concerts sur la scène « Autour de minuit » à l’Institut Français de St-Louis. Une Masterclass organisée avec le groupe « Jam Ji », le samedi 04 juin 2022 au Prytanée militaire Charles Ntchorere de StLouis a été l’occasion d’échanges musicaux entre jeunes talents et musiciens confirmés. La prochaine édition de l’événement aura lieu du 25 au 29 mai 2023. Espérons que la Bicis et la BNP seront encore là et que leur participation à l’édition de cette année marquant les 30 ans du festival de jazz de Saint-Louis n’aura pas été un chant du cygne…

LeTémoin