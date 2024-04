Festival international de Jazz de Saint-Louis: La 32e édition prévue du 16 au 20 mai 2024

L’Association « Saint-Louis Jazz » prépare la 32e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis. L’événement de renommée mondiale, réunit chaque année, des musiciens venus de tous les continents. Pour cette édition, les organisateurs ont fait part de leurs inquiétudes liées à l’appui de l’État. SAINT-LOUIS : L’édition 2024 du Festival international de Jazz de Saint-Louis sera célébrée, du […]

SAINT-LOUIS : L’édition 2024 du Festival international de Jazz de Saint-Louis sera célébrée, du 16 au 20 mai 2024. L’événement va se tenir à la place Baya Ndar (ex-place Faidherbe) et va réunir des milliers de festivaliers, concertistes et affairistes venant des quatre coins du monde. Pour cette 32ème édition, informe le communiqué de la direction du Festival, il est prévu plus de 13 concerts « exceptionnels » et plus de 31 artistes y sont attendus. « Cet événement qui n’est plus à présenter s’est tenu de manière régulière depuis 32 ans maintenant grâce au soutien de ses partenaires du privé et du public, surtout de l’État du Sénégal et ses démembrements », informe le document.

Les organisateurs ont tenu à remercier leurs partenaires pour leur implication avant de faire part de leurs inquiétudes quant à la réussite de l’événement dont le soutien financier et matériel de l’État cette année, pourrait être impacté par « le changement institutionnel » après les élections du 24 mars 2024. « La réussite de ce grand rendez-vous culturel et économique est largement tributaire de l’implication de l’État du Sénégal à travers la présidence de la République d’abord et ensuite des différents ministères et agences de l’État », rappelle le communiqué qui ajoute que cette situation impacte déjà sur la programmation des concerts et l’implication de certaines structures qui soutenaient la préparation du festival. L’Association Saint-Louis /Jazz dit continuer toutefois à travailler pour la réussite de l’édition 2024. Le Festival international de Jazz de Saint-Louis, événement majeur du calendrier culturel de la ville tricentenaire, réunit, depuis 1993, de grands noms de la musique. Pour cette année, il est attendu une diversité de styles allant du traditionnel au contemporain. L’Association compte également proposer d’autres activités en plus de concerts, tout comme des ateliers interactifs et des sessions spontanées de « jam » pour permettre aux amateurs de jazz de s’imprégner de la culture musicale de Saint-Louis.

Jeanne SAGNA (Correspondante)

Source : https://lesoleil.sn/festival-international-de-jazz...