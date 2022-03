Festival mondial des arts nègres : l’Omart réclame une 4ème édition

L’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart) souhaite que le Président Macky Sall organise le 4ème Festival mondial des arts nègres au Sénégal, en 2023. La structure a rendu publique l’information, au cours d’une conférence de presse tenue au Café de Rome. « On veut que le Président Macky Sall organise, en 2023, le 4ème Festival mondial des arts nègres », a plaidé Idrissa Diop, président du Conseil scientifique de l’Omart.



Le musicien poursuit en soulignant qu'à l'instar des Présidents Senghor et Wade, l’heure serait venue pour le 4ème Président du Sénégal, d’organiser cette 4ème édition. Cette rencontre avec la presse a eu lieu au lendemain d’un déjeuner partagé au Palais, avec le Président Macky Sall. L’Omart qui se veut ainsi une force de proposition, entend militer pour le « rehaussement de la culture au Sénégal ».



Abdoulaye Mamadou Guissé, président de l’Omart, souligne qu’organiser un festival de cette envergure serait véritablement bénéfique.



« Ce festival va générer des emplois, en plus de faire bénéficier au Sénégal d’infrastructures culturelles majeures pour l’organisation des festivals », souligne-t-il.



Le 3e Festival des arts nègres, sous l’ère Abdoulaye Wade, en est une parfaite illustration, déclare patron de l’Omart. « Le matériel de sonorisation, les outils culturels qu’on a actuellement dans les centres culturels régionaux, nous les avons obtenus à l'occasion du 3ème Fesman. Si nous en organisons un 4e édition, la culture, les artistes de toutes les régions du Sénégal régions en particulier et les artistes africains en général, auront l’occasion, à jamais, d’être dans le circuit d’industrialisation. Car, affirme t-il, ce qui manque en Afrique, ce sont les festivals d’envergure à l’image du Fesman, qui sont de grands moments de communion pour tout le continent africain ».



Pour donner encore plus de teneur à son argumentaire, M. Guissé de soutenir qu’« en lisant le mémorandum du Festival des arts nègres élaboré par le professeur Iba Der Thiam, vous verrez ce que le 4ème festival des arts nègres pourrait contribuer au développement et à l’émergence définitive du Sénégal ».



Le Mémorial de Gorée en 2023



L’Omart a évoqué le Mémorial de Gorée qui, selon cette structure, va être inauguré en juillet 2023 et est considéré comme le « monument qui sera deux fois plus grand que le Monument de la Renaissance ». Abdoulaye Mamadou Guissé, qui donne l’information, indique que c’est le plus grand projet culturel africain.



« La diaspora noire américaine a senti la nécessité de faire la jonction entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Afrique. On dit que le cordon ombilical entre l’Afrique et les Etats-Unis doit être matérialisé », a déclaré Abdoulaye Mamadou Guissé, qui assure avoir permis l’arrivée dans ce projet, d’un financement de 24 milliards de francs Cfa de la part du premier chef d’Etat-major noir des Armées américaines, Colin Powell. « Il nous avait remis cette somme d’argent. C’était du temps du Président Abdou Diouf et c’est sous l’ère Macky Sall, que les difficultés relatives à l’aboutissement dudit projet ont été surmontées. »



Renfermant un centre culturel universel et un parking d’une capacité de dix mille véhicules, la moitié sur terre, à Dakar et l’autre moitié sur l’océan, et un musée de civilisation maritime, le Mémorial connaît des lenteurs dans sa mise en œuvre. Enfin, Abdoulaye Mamadou Guissé invite l’Apix à accélérer la cadence, pour aider au respect des délais de livraison, en vue d’inaugurer ce joyau à date due.













