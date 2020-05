Fête de Korité: La journée du lundi déclarée chômée et payée

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mai 2020 à 02:52 | | 0 commentaire(s)|

A cause de la fête de la Korité, qui sera célébrée ce week-end, la journée du lundi sera chômée et payée. L’annonce a été faite par le ministre du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles, Samba Sy.



« Si une fête religieuse coïncide avec un dimanche, le lundi suivant est, de par la loi, déclaré jour férié. Le Sénégal est un pays organisé qui essaye de faire de sorte que la loi soit en phase avec nos modes de vie. Certaines des fêtes religieuses sont célébrées par la majorité de la population et il est assez difficile que les gens observent une fête religieuse le dimanche et reprennent le travail le lendemain », a dit le ministre.



Selon lui, « cette disposition a été prise en tenant en compte que les fêtes religieuses sont des moments de retrouvailles. La loi fonctionne selon le principe de la généralité. Cette année, la fête sera célébrée dans une circonstance exceptionnelle, qui fait que le Gouvernement recommande très fortement la réduction de la mobilité des citoyens au maximum. Il faut que chacun reste chez soi et nous déconseillons le mouvement des populations ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos