Fête de la Tabaski à Thiès: Le « bradage foncier » était aussi au cœur des sermons De la Grande mosquée Moussanté de Thiès où la prière a été dirigée par l’imam ratib Tafsir Babacar Ndiour à la mosquée des Parcelles assainies Unités 2, avec l’imam Idrissa Gaye de la famille Ndiéguène, en passant par plusieurs autres lieux de culte, les guides religieux, comme s'ils s'étaient passés le mot, se sont tous insurgés contre le « bradage foncier ».

« Comment peut-on octroyer des milliers d’hectares à un seul individu, là où de paisibles citoyens éprouvent toutes les peines du monde à avoir un toit ? », s’est ainsi interrogé l’imam ratib de la Grande mosquée Moussanté.



Selon imam Tafsir Babacar Ndiour, « souvent le bénéficiaire de ces milliers d’hectares finit par les morceler en parcelles, pour ensuite les vendre ».



Le guide religieux a ensuite mis le « bénéficiaire » et celui qui lui donne ces vastes étendues de terres, dans le « même sac de la tortuosité ».



Pour sa part, l’imam idrissa Gaye de la mosquée des Parcelles assainies Unité 2, a soutenu que « la philosophie du foncier semble reposer sur la ‘’loi du plus fort’’ ».



Et de convoquer le saint-Coran, pour prévenir : « le jour de la résurrection, lorsque la terre tremblera pour les besoins du dernier jugement, chacun rendra compte devant Allah Le Tout-Puissant de ses actes ».











